Ceren Özdemir cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı! Katil böyle takip etmiş

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ceren-ozdemir-cinayetinde-yeni-goruntu-ortaya-cikti-katil-boyle-takip-etmis" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir’in katilinin de görüntüleri ortaya çıktı. İşte Ceren Özdemir olayıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan o görüntüler...