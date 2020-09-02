CHP'li belediyeden İzmir'de ağaç katliamı!

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İzmir'de bir çevre skandalı daha yaşandı. CHP'li belediyenin İzmir Karaburun'da meydana gelen ağaç katliamı vatandaştan büyük tepki topladı. Mahallede yaşayan duyarlı bir vatandaş ise ağaçların kesilmesini gözyaşları içinde izledi ancak doğa katliamına engel olamadı. Ahaber'den Sefer Ayçe canlı yayında son durumu aktardı.