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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları trafikte dehşet saçtı! Vatandaşa silah çektiler! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 04.11.2019, 10:35

Göreve geldiği ilk günden bu yana adını hep skandallar ile duyduğumuz CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumaları Beylikdüzü’nde trafikte kavga ettikleri bir vatandaşa önce silah çekti daha sonra da darp etti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki yakın korumayı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. İşte o anlar böyle kaydedildi...

Sözlü tartışma yaşadıkları sürücünün yolunu kesen korumalar önce silah çekti daha sonra darp etti. Olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARACI TAKİP EDİP ÖNÜNÜ KESTİLER
Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar'da meydana geldi. İddiaya göre eşi ve çocuğu ile evinde gitmek üzere aracıyla seyreden Serkan A., trafikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile tartıştı.

ÖNCE SİLAH ÇEKTİLER SONRA DARP ETTİLER
Tartışma sırasında Serkan A.'nın kullandığı araç, korumaların aracının dikiz aynasına çarptı. Duruma sinirlenen 2 yakın koruma, aracı takip ederek Serkan A.'nın önünü kesti. Silah çekerek eşi ve çocuğunun gözü önünde Serkan A.'yı araçtan indiren korumalar, darp etmeye başladı.


OLAYI GÖREN VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI!
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Serkan A.'yı saldırganların elinden aldı. Sürücü ve ailesi büyük korku yaşarken, çevredeki vatandaşlar ise aşağıya inerek duruma tepki gösterdi.

İki yakın koruma, ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Eşi ve çocuğunun yanında dehşeti yaşayan Serkan A. ise korumalardan şikayetçi oldu.

İki korumanın olayın hemen öncesinde İBB Başkanı İmamoğlu'nu Beylikdüzü'ndeki evine bıraktıkları öğrenildi.

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