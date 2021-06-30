CHP'li İzmir Gaziemir Belediyesi'nden kaçak inşaat skandalı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-izmir-gaziemir-belediyesinden-kacak-insaat-skandali" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Gaziemir ilçesinde imar planı tadilatına ilçe meclisinden onay çıkmadı. CHP’li belediye, planın onaylanmasını beklemeden inşaatı kaçak olarak başlattı. CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, değişikliğin onaylanacağından o kadar emindi ki, ruhsatsız bir şekilde inşaata başlamaktan çekinmedi. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe’ye konuşan Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, skandalı canlı yayında değerlendirdi.