İzmir’in Gaziemir ilçesinde imar planı tadilatına ilçe meclisinden onay çıkmadı. CHP’li belediye, planın onaylanmasını beklemeden inşaatı kaçak olarak başlattı. CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, değişikliğin onaylanacağından o kadar emindi ki, ruhsatsız bir şekilde inşaata başlamaktan çekinmedi. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe’ye konuşan Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, skandalı canlı yayında değerlendirdi.
CHP'li İzmir Gaziemir Belediyesi'nden kaçak inşaat skandalı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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