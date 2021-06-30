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    CHP'li İzmir Gaziemir Belediyesi'nden kaçak inşaat skandalı!

    Giriş Tarihi: 30.06.2021, 14:33

    İzmir’in Gaziemir ilçesinde imar planı tadilatına ilçe meclisinden onay çıkmadı. CHP’li belediye, planın onaylanmasını beklemeden inşaatı kaçak olarak başlattı. CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, değişikliğin onaylanacağından o kadar emindi ki, ruhsatsız bir şekilde inşaata başlamaktan çekinmedi. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe’ye konuşan Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, skandalı canlı yayında değerlendirdi.

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