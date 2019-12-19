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CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz üst düzey FETÖ'cülerle görüşmüş

Giriş Tarihi: 19.12.2019, 12:19

FETÖ''den tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un 182 FETÖ'cüyle irtibat kurduğu tespit edildi.

Görevden alınan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hangi FETÖ'cülerle irtibat kurdu?
CHP'li Urla Belediye Başkanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu FETÖ'cü olduğunu biliyordu

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