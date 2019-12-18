Görevden alınan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hangi FETÖ'cülerle irtibat kurdu?

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İzmir Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un hangi FETÖ'cülerle irtibat kurduğunu Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç açıkladı.

Burak Oğuz hakkında hazırlanan tanık ve müşteki ifadelerinin yer aldığı geniş çaplı dosyada telefon kayıtları ve dökümlere de yer verildi. Başkan Oğuz'un mahrem imamlar ile irtibatı ve yaptığı görüşmeler kayıtlara şu şekilde geçti:



Oğuz, üzerine kayıtlı 0532416XXXX numaralı hat ile FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması içerisinde genel müdür pozisyonunda faaliyet gösteren Faruk kod adlı Feyzullah Demirci ile 2008-2011 arasında 5 kez, örgütün deniz kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Metin ve Fevzi kod adlı Hakan Çiçek ile 2012-2014 tarihleri arasında 10 kez, örgütün mülki idari amirleri yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mahmut Akpınar ile 2011'de 1 kez görüştü. Ayrıca Oğuz'un örgütün emniyet mahrem imam yapılanmasında faaliyet gösteren Orhan kod adlı Olcay Maleker ile 2007-2015 tarihleri arasında 5 kez irtibat kurduğu tespit edildi.

182 GÖRÜŞME YAPILMIŞ



Oğuz adına kayıtlı 0533416XXX numaralı GSM hattının da Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren Muhammet kod adlı Lokman Uçan tarafından kullanıldığı ve bu hat ile şüpheli Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0532416XXXX numaralı telefonun 2017- 2018 tarihi arasında 43 kez HTS kaydının olduğu tespit edildi.

Lokman Uçan isimli şahıs tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0533416XXX numaralı GSM hattı ile aynı tarihte aktive edilen 0533416XXXX0 ve 0533416XXX numaralı GSM hatlarının Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0532416XXXX GSM hattı ile 2017-2018'de 19 kez ortak baz bilgisi bulunduğu tespit edildi.



İbrahim Burak Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0532416XXXXX numaralı hattı ile haklarında FETÖ soruşturmaları kapsamında adli işlem yapılan toplam 182 şahıs ile 2006-2019 tarihleri arasında irtibat kaydı bulunduğu görüldü.