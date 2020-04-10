Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Başkanlar Toplantısında konuştu. Erdoğan, "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi'nin "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma" konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Konseyi zirvesinde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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