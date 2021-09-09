İzmir merkezli FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 164 şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. Hakkında gözaltı kararı olan darbeci general Semih Terzi'nin oğlu F.T.'nin ise 18 Ağustos günü İstanbul'dan yurt dışına çıktığı öğrenildi.
Darbeci Semih Terzi'nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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