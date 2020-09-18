Denizli'deki antik havuz turistlerin ilgi odağı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/denizlideki-antik-havuz-turistlerin-ilgi-odagi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde su sıcaklığı yaz kış 36 derece. Şifalı olduğu söylenen ve ziyaretçilerinin ilgi odağı olan 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuzu en yoğun günlerini yaşıyor. Antik havuza yaz sezonunda günlük ortalama 2 bin 500 kişi giriş yapıyor. Kışın ise bu rakam 400 civarına düşüyor. Pandemi sürecinde bir süre kapalı olan antik havuz restore edildi. Havuz ilginç görünümü ile dikkat çekiyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un özel haberi.