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    Denizli'deki antik havuz turistlerin ilgi odağı

    Giriş Tarihi: 18.09.2020, 15:54

    Denizli Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde su sıcaklığı yaz kış 36 derece. Şifalı olduğu söylenen ve ziyaretçilerinin ilgi odağı olan 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuzu en yoğun günlerini yaşıyor. Antik havuza yaz sezonunda günlük ortalama 2 bin 500 kişi giriş yapıyor. Kışın ise bu rakam 400 civarına düşüyor. Pandemi sürecinde bir süre kapalı olan antik havuz restore edildi. Havuz ilginç görünümü ile dikkat çekiyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un özel haberi.

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