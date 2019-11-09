El Cezire'den yeni skandal! Kendisini yok etmek isteyenlere hizmet ediyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/el-cezireden-yeni-skandal-kendisini-yok-etmek-isteyenlere-hizmet-ediyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Katar merkezli El cezire’nin İngilize yayın yapan kanalı ‘El Cezire İngilizce’ de Türkiye’ye karşı tetikçiliğe soyundu. Arapça yayın yapan versiyonunun, PKK-Kürt farkına dikkat çektiği ancak İngilizce yayın yapan servisinin bu ayrımı yapmayarak PKK'ya "Kürt savaşçılar" demesi tepki aldı. Maaşlarını Katar’dan almalarına rağmen Katar’ın politikasına ters yayın yapan Elcezire İngilizce’ye karşı Katar’ın ne düşündüğü merak konusu oldu. Peki El Cezire neden Türkiye karşıtı yayın yapıyor? Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, "El Cezire kendisini yok etmek isteyenlerin safında." ifadelerini kullandı. .