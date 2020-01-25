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Enkaz altında kalan vatandaşın 112 ile görüşmesi ses kayıtlarına böyle yansıdı

Giriş Tarihi: 25.01.2020, 18:02

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın 112 ile görüşmesi ses kayıtlarına böyle yansıdı. İşte nefes alamadığını söyleyen depremzedenin yardım çığlığı...

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'NEFES ALAMIYORUM'

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Çağrı merkezine düşen çağrıda enkaz altındaki depremzede yardım istedi. Nefes alamadığını söyleyen depremzede çağrısı kayıtlara böyle yansıdı.

Arama kaydında depremzede, enkaz altından çıkarılan Cengiz Çetin'in eşi olduğunu, kurtarılan kişiye çok yakın olduğunu söylüyor. Çağrı merkezi yetkilisi telefonu kapatmamasını istediği depremzedeyi konferans görüşmeye alarak yerinin tespit edilmesi için yönlendiriyor.

Depremzede bu esnada üzerinde toprak olduğunu ve güçlükle nefes aldığını belirtiyor.

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