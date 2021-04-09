Ersin Korkut'un sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı! İşte Ersin Korkut'un TikTok'taki videosu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ersin-korkutun-sozleri-sosyal-medyada-buyuk-tepki-topladi-iste-ersin-korkutun-tiktoktaki-videosu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Oyuncu Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta büyük tepki çeken bir olaya imza attı. Yayınlanan bir videosu eleştirilerin hedefinde yer aldı. Diyarbakır için 'başkent ifadesini kullanan Korkut, "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz" dedi. Bu sözleri ise kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Oyuncu Ersin Korkut söyledikleriyle gündem oldu. Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videosu büyük tepki çekti.

"AMED BAŞKENTİMİZ"

Diyarbakır için 'başkent ifadesini kullanan Korkut, "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz" dedi. Video kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Ersin Korkut için 'Tutuklansın' hashtagi açıldı. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğlu olan Korkut'a binlerce tepki yağıyor.