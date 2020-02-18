 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Evlat nöbetinde 8. buluşma! Bir anne daha evladına kavuştu

Evlat nöbetinde 8. buluşma! Bir anne daha evladına kavuştu

Giriş Tarihi: 18.02.2020, 16:24

Diyarbakır’da 14 Ocak’ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu. Aslan çifti, oğulları Volkan ile 6 yıl aradan sonra kucaklaştı.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 14 Ocak itibariyle evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan, eylemin 168'inci gününde oğluna kavuştu. Melik Aslan'ın oğlu Volkan dün akşam saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Volkan burada yapılan işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aranan ve oğlunun teslim olduğu müjdesini bizzat Bakan Soylu'dan alan evlat nöbetindeki baba Melik Aslan, 6 yıl sonra oğlu ile kucaklaştı.

Oğlu ile kucaklaşma sırasında konuşan baba Melik Aslan, "Bu namussuzların sonu yok, bizi perişan ettiler Allah da onları perişan etsin. Bizim ciğerimizi paramparça ettiler, cezan varsa çekersin yoksa aslan gibi dolaşırsın bu kiri üzerimizden atarsın. Türkiye Cumhuriyeti devleti bizi asıyor bizi kesiyor diyorlar, bunlar hepsi yalandır, hayaldir. İyi ki bu zalimlerin elinden çıkıp geldin devletimizin gücü büyük şefkati çoktur" dedi.
Volkan Aslan, daha sonra ifade işlemleri için sorgu odasına alındı.

Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda da çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Volkan ile birlikte HDP önündeki 8'inci aile evladına kavuşmuş oldu.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evlat nöbetinde 8. buluşma! Bir anne daha evladına kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar
Erdoğan kahvaltıda vekillerle bir araya geldi
Erdoğan kahvaltıda vekillerle bir araya geldi
Virüslerden koruyan doğal besinler
Virüslerden koruyan doğal besinler
Saros Körfezi'nde kıyıya 15 metre kala köpekbalığı paniği
Saros Körfezi'nde kıyıya 15 metre kala köpekbalığı paniği
Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı
Uşak'ta olaylı gece! Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı
Uşak'ta olaylı gece! Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Erdoğan kahvaltıda vekillerle bir araya geldi
Başkan Erdoğan kahvaltıda milletvekilleriyle bir araya geldi
AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar
Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu'ndan 5 milyon lira gelir
Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu'ndan 5 milyon lira gelir
Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı
Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı
Başkan Erdoğan teşkilata seslendi: Bunun dünyada örneği yok
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar