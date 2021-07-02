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    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen İzmir'de yakalandı

    Giriş Tarihi: 02.07.2021, 09:20

    Son dakika haberi... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

    İzmir'de düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan firari Munise Gülen, gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri ve yöneticileri pozisyonundaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan, örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Munise Gülen'in (28), Karabağlar ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

    Şüpheli, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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