  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'yı çıldırtan görüntü! Yılmaz Özdil'in kaçak villası ekrana gelince....

    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'yı çıldırtan görüntü! Yılmaz Özdil'in kaçak villası ekrana gelince....

    Giriş Tarihi: 06.05.2020, 09:58

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı,imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villa skandalı ortaya serildi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bodrum'daki arsaya ruhsata aykırı villa yaptı. Savcılık düğmeye bastı. Kaçağı CHP'li belediye de itiraf edip onayladı. Yeni Asır gazetesi okurlarına skandalı yaptığı haberlerle duyurdu. Fox TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya, ekranda gazeteleri okuduğu sırada sıra Yeni Asır'ın "Bodrum'a akın ettiler" manşetine geldi. Haberi okuduğu sırada, ekranda Yılmaz Özdil'in kaçak villasının haberi görülünce Küçükkaya, sinirlenerek rejiyi uyardı: Yukarı arkadaşlar yukarı.

    7 milyonluk rant kanuna takıldı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'yı çıldırtan görüntü! Yılmaz Özdil'in kaçak villası ekrana gelince.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bakan Albayrak'tan güven veren mesaj
    Bakan Albayrak'tan güven veren mesaj
    Alçak idam tehdidine suç duyurusu!
    Alçak idam tehdidine suç duyurusu!
    AK Parti MYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar:
    AK Parti MYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar:
    Berber ve kuaförlerde hangi önlemler alınacak?
    Berber ve kuaförlerde hangi önlemler alınacak?
    Normalleşme adımları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Normalleşme adımları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak'tan güven veren mesaj
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven veren mesaj
    Alçak idam tehdidine suç duyurusu!
    İletişim Başkanı Altun alçak idam tehdidi için suç duyurusunda bulundu
    AK Parti MYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar:
    AK Parti MYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar:
    Normalleşme adımları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Normalleşme adımları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Virüs tedavisinde sıra dışı yöntem
    Virüs tedavisinde sıra dışı yöntem
    Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün yeni belirtilerini açıkladı
    Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün yeni belirtilerini açıkladı