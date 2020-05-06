FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'yı çıldırtan görüntü! Yılmaz Özdil'in kaçak villası ekrana gelince....

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/fox-sunucusu-ismail-kucukkayayi-cildirtan-goruntu-yilmaz-ozdilin-kacak-villasi-ekrana-gelince" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı,imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villa skandalı ortaya serildi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bodrum'daki arsaya ruhsata aykırı villa yaptı. Savcılık düğmeye bastı. Kaçağı CHP'li belediye de itiraf edip onayladı. Yeni Asır gazetesi okurlarına skandalı yaptığı haberlerle duyurdu. Fox TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya, ekranda gazeteleri okuduğu sırada sıra Yeni Asır'ın "Bodrum'a akın ettiler" manşetine geldi. Haberi okuduğu sırada, ekranda Yılmaz Özdil'in kaçak villasının haberi görülünce Küçükkaya, sinirlenerek rejiyi uyardı: Yukarı arkadaşlar yukarı.