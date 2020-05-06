7 milyonluk rant kanuna takıldı

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı Muğla Bodrum'daki villaya İmar Barışı'ndan sonra kaçak eklentiler yapıldığının tespit edilmesinin ardından önceki gün Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri villaya gelerek inceleme yapmıştı.

İŞLEM BAŞLATILDI

İncelemede İmar barışından yararlanan ve villanın bazı bölümleri için yapı kayıt belgesi alan Özdil'in daha sonra villada tekrar büyütmeye gittiği belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipler ile Bodrum Belediyesi Fen işleri mühendisleri yaptıkları incelemede villadaki kaçak yapılan bölümleri tespit ederek yıkılması için işlem başlattı. Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yıkım kararına ilişkin belgenin gelmesini beklediği, 15 günlük yasal sürede mal sahibinin yıkımı gerçekleştirmemesi durumunda kaçak bölümlerin Fen İşleri ekiplerince yıkılacağı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, Bitez'deki villada İmar Barışı'ndan sonra yapılan eklentileri bölgenin uydu fotoğraflarından da faydalanarak tespit ettiği öğrenildi. Hülya Özdil tarafından Mayıs 2017'de Aktur A.Ş'den 4.6 milyon liraya satın alınan villanın birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142.5 metrekare olan yapının, 310 metrekareye çıkarıldığı ve tüm bu bölümler için daha sonra İmar Barışı'ndan yararlanılıp yapı kayıt belgesi alındığı belirlendi.

İmar Barışı'ndan yararlanarak lüks villasına eklentiler yapan Özdil'in ikinci genişletme denemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kaçamadı.

Adem ÜLKER

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