 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Hain saldırı sonrası Esad rejimini böyle vurduk!

Hain saldırı sonrası Esad rejimini böyle vurduk!

Giriş Tarihi: 03.02.2020, 10:46

İdlib'de 4 askerimizin şehit olduğu ve 9 askerimizin yaralandığı saldırı gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de Rejim güçlerinin hain saldırısına anında cevap verdi. TSK'nın Rejim güçlerini vurduğu o anların görüntüleri!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, İdlib'de Esad rejimi güçlerince yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin de yaralandığı duyuruldu. Esad rejiminin saldırısı sonrası Türkiye'den açıklamalar gelmeye başladı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir.''

TSK'nın Esad güçlerine misillemeleri kameralara böyle yansıdı. Vurulan yerlerin hepsi imha edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hain saldırı sonrası Esad rejimini böyle vurduk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Erdoğan’dan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
Erdoğan’dan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu!
İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu!
Manisa'da deprem fırtınası! Artçılar sabaha kadar sürdü
Manisa'da deprem fırtınası! Artçılar sabaha kadar sürdü
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı
Dikkat! İzinsiz numara paylaşan yandı!
Dikkat! İzinsiz numara paylaşan yandı!
Erdoğan’dan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
Başkan Erdoğan’dan İdlib'deki kalleş saldırı hakkında açıklama
İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu!
İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu!
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
Çin'den tahliye edilen Türklerde koronavirüs çıktı mı? Bakan Koca açıkladı
Koca Yusuf Wuhan'da!
Koca Yusuf Wuhan'da!
Afrika'yı en fazla ziyaret eden lider Başkan Erdoğan!
Afrika'yı en fazla ziyaret eden lider Başkan Erdoğan!