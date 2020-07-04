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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 114 kişi de yaralanmıştı. Kayıp kişiler için ise arama çalışmaları devam ediyor. Peki havai fişek fabrikası neden patladı? Havaya karışan gazlarda ne gibi tehlike var? A Haber canlı yayınına bağlanan patlayıcı yüksek mühendisi Yüksel Maral önemli bilgiler aktardı.