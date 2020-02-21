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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Mardin temasları için videolu paylaşım! "Teşekkürler Mardin"

Giriş Tarihi: 21.02.2020, 16:56

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Mardin’de kritik ziyaretlerde bulundu ve "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" programına katıldı. Bakan Albayrak, burada vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Berat Albayrak, Twitter'dan Mardin’de temaslarını içeren renkli bir video paylaşımında bulundu ve Mardinlilere teşekkürlerini sundu. Videonun sonunda “Mardin Türkiye için değişim başlıyor” mesajı yer aldı.

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