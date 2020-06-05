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    Yeniasır TV Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da ekonomistlerle bir araya geliyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da ekonomistlerle bir araya geliyor

    Giriş Tarihi: 05.06.2020, 12:35

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Dolmabahçe'de ekonomistlerle bir araya geliyor. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İstanbul Dolmabahçe'deki toplantısı önce değerlendirmelerde bulundu.

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