İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya'dan açıklamalarda bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakani-suleyman-soylu-sakaryadan-aciklamalarda-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın gerçekleştiği Sakarya'ya gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hastanelerde 6 yaralımızın tedavisi sürüyor. Kimin ihmali söz konusuysa gereği yerine getirilecektir" şeklinde konuştu.

Sakarya'dan gelen bir son dakika haberine göre Taşkısığı bölgesinde, imha edilmek için götürülen havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamada 3 askerin şehit olduğunu, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya Valiliği'nde, Taşkısığı mahallesindeki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Valiliğimiz askıya, ardından iptal işlemlerini gerçekleştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da buradaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacak" dedi.