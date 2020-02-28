İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Esad'ın askerleri bombalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/idlib-operasyonundan-yeni-goruntuler-esadin-askerleri-bombalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de rejim unsurlarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Görüntülerde rejim unsurlarına ait mühimmat depoları, askeri araçlar, tank ve obüslerin yerle yeksan edildiği görülüyor. İdlib operasyonlarında 10 Şubat'tan bu yana bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. İşte rejim askerlerinin vurulduğu anlar.