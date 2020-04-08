İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iletisim-baskani-fahrettin-altun-mucadelemizi-ele-ele-omuz-omuza-veriyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin bir video paylaştı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Devlet-millet bütünleşmesiyle mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz, dünyanın umudu, insanlığın vicdanı, mazlumların duası olmaya devam ediyoruz. Bu duaya, bu vicdana, bu umuda katkı sunmaya devam eden herkese minnettarız." ifadelerini kullandı.