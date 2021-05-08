İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'in terör saldırısına sert tepki!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-israilin-teror-saldirisina-sert-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail'in Filistin'deki terör saldırısına ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Altun "Filistin'de bir işgal girişimi yapıldığını ifade eden Altun, İsrail'in saldırıları yaparken bile dünyaya yalan söylediğini ifade etti. İslam dünyasının bu zulüm düzenine karşı çıkması gerektiğini söyleyen Altun, ucuz bir takım yönlendirmelerle Filistin davasından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.