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    Yeniasır TV Gündem İletişim Başkanlığı'ndan 'Birlikte Türkiyeyiz' şarkısı

    İletişim Başkanlığı'ndan 'Birlikte Türkiyeyiz' şarkısı

    Giriş Tarihi: 19.03.2022, 13:51

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine vurgu yapan 'Birlikte Türkiyeyiz' şarkısı yayınlandı. Sanatçı Şükriye Tutkun’un seslendirdiği şarkının klibinde Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken, ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda sağlanan atılımlar yer aldı. Türkiye’nin mega projelerinin yer aldığı klipte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 1915 Çanakkale Köprüsünden görüntülere de yer verildi

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