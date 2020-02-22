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İngiliz BBC'nin algı operasyonu çöktü

Giriş Tarihi: 22.02.2020, 14:06

Türkiye ekonomisini kötülemek için elinden geleni yapan İngiliz yayın organı BBC yeni bir skandala imza attı. BBC Türkçe’nin ‘Geçinemeyenler’ başlığı ile yayımladığı haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. Bu haberlerde aileler ile röportaj yapılırken ekonomik koşulların kötü hali altı çizilerek vurgulanıyor. Ancak bu ailelerin gerçekte pek de maddi durumları kötü gibi durmuyor. İşte BBC Türkçe'nin algı operasyonu haberi ve gerçekler...

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