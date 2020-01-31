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Irkçı Yunan vekile Selçuk Bayraktar'dan anlamlı cevap!

Giriş Tarihi: 31.01.2020, 09:05

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bayraktar, #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle paylaştığı gönderisinde, "Biz O'nu en yükseğe çekmek için gökleri bile yırtarız...TR" ifadelerine yer verdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

'GÖKLERİ BİLE YIRTARIZ'

Bayraktar, #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle paylaştığı gönderisinde, "Biz O'nu en yükseğe çekmek için gökleri bile yırtarız.." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk Bayrağı'nı yırtmıştı!

Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilden Türk bayrağına küstah saldırı!

MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline videolu tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan AP'de Yunan provokasyonuna sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan milletvekilinin bayrak provokasyonuna sert tepki

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