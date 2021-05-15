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    Yeniasır TV Gündem İsrail'den savaş suçu! Gazze'de medya binasını vurdu!

    İsrail'den savaş suçu! Gazze'de medya binasını vurdu!

    Giriş Tarihi: 15.05.2021, 15:46

    Son dakika haberine göre; İsrail, Filistin'in Gazze bölgesinde medya merkezini vurdu. Saldırı sonrası Jazeera TV'nin de yer aldığı 14 katlı bina çöktü. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

    İşgalci İsrail Gazze'nin en önemli binalarından bir tanesini daha yerle bir etti. Medya şirketlerinin yer aldığı 13 katlı bina, canlı yayında katil İsrail unsurlarınca bombalandı.

    KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
    Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

    İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

    Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 150 masum sivil şehit düştü.

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