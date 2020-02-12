İşte Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ ilişkisi! Başkan Erdoğan bu videoyu izletti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iste-kilicdaroglu-chpsinin-feto-iliskisi-baskan-erdogan-bu-videoyu-izletti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ kumpasıyla genel başkanlığa geldiğini söyleyerek "FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir" dedi. Başkan Erdoğan, grup tooplantısında bu videoyu izletti.