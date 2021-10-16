İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'nden tepki çeken karar! Yıldızkoy imara açılıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iyi-partili-gokceada-belediyesinden-tepki-ceken-karar-yildizkoy-imara-aciliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Gökçeada Belediyesi, Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkı olma özelliği taşıyan YıldızKoy'u imara açmaya karar verdi. İYİ Partili belediyenin tepki çeken bu kararı ile doğal güzellik kaybolacak ve betonlaşacak. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.