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    İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Twitter masrafı 722 bin TL!

    Giriş Tarihi: 29.03.2021, 10:34

    İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in; 3 yılda sosyal medyaya 722 bin 500 TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.Tunç Soyer, 25 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" paylaşımı yapmıştı.İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyaya ayırdığı bütçe her geçen yıl katlanarak artıyor. Endişeyle takip ediyoruz” dedi.

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