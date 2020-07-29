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    Yeniasır TV Gündem İzmir Çiğli'de bitmeyen yol çilesi! Vatandaş isyan etti

    İzmir Çiğli'de bitmeyen yol çilesi! Vatandaş isyan etti

    Giriş Tarihi: 29.07.2020, 16:36

    Ege'nin incisi İzmir'de vatandaşın kimi ilçelerde yaşadığı su çilesine şimdi de 18 aydır yapımı bir türlü tamamlanmayan yol çilesi çıktı. CHP'li belediye bir türlü yol çalışmasını tamamlayamazken bölgede yaşayan halk isyan etti. Tozdan kapı pencelerini bir türlü açamadıklarını belirten bölge sakinleri çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi. Ahaber muhabiri Gamze Elçi, yaşananları aktardı. İşte detaylar...

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