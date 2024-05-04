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Afyon merkezli 'Sibergöz-36' operasyonunda 19 tutuklama!

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen Sibergöz-36 operasyonunda gözaltına alınan 66 kişiden 19'u tutuklandı.

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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Niğde ve Sivas'ta operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabından "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Sibergöz-36 operasyonu gerçekleştirdi" şeklinde duyurdu.

42 KİŞİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonda 66 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 24'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan 42'si ise sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 19 şahıs çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BASKIN ANLARI POLİS KAMERASINDA
Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonun Afyonkarahisar'da 2024 yılı içerisinde yapılan en geniş çerçeveli operasyonlardan biri olduğu kaydedilirken, operasyonda baskın anları ise polis kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise yüklü miktarlarda para, döviz, silah, çok sayıda pasaport ve banka kartları da ele geçirildi.

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