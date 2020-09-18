İzmir Körfezi kötü kokuya mahkum! Uzmanlardan temiz dere uyarısı geldi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-korfezi-kotu-kokuya-mahkum-uzmanlardan-temiz-dere-uyarisi-geldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Körfezi'nin kirlilik ve kötü kokusu gündemden düşmüyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi hiçbir sorunu çözmediği gibi, bu durumla da ilgilenmiyor. Ancak uzmanlardan bu konu hakkında 'temiz dere' uyarısı geldi. Uzmanlara göre betonla kaplanan dereler ekolojik dengeyi bozuyor. Körfeze akan arıtılmamış su ise kirliliği artırıyor. Betonlanan dereler, İzmir Körfezi'ne sürekli kirlilik taşıyor. Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu körfeze ciddi anlamda kirlilik akışı var. Bu körfezde değil 3 yıl, 33 yıl dahi yüzmek mümkün değil" dedi. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'nin özel haberi.