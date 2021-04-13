İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf asker ve polislerin de olduğu 84 şüpheliden 54'ü yakalandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
İzmir merkezli dev FETÖ operasyonunda son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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