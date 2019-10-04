İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Akarca sahilinde çevre katliamı yaşanıyor. Ege'nin önemli turizm cennetlerinden biri olan Akarca sahili atıklar yüzünden kirleniyor. Mavi bayraklı plaj olmasıyla da ünlü plajda suyun siyah olması dikkat çekti. Atıklar neden sahile dökülüyor? Çevre katliamının sorumluları kim? İşte detaylar a haber ekranlarında...
İzmir Seferihisar'da Akarca sahilinde çevre katliamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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