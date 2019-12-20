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İzmir Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz neden tutuklandı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019, 14:41

Urla Belediye Başkanı Oğuz’un ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan tutuklanmasından sonra, cep telefonundan FETÖ’nün mahrem imamlarıyla yaptığı görüşmelerle ilgili bomba bilgiler geldi. Oğuz'un görüştüğü üst düzey FETÖ'cülerden Hakan Çiçek'in örgütün sözde 'Deniz Kuvvetleri İmamı' olduğu ortaya çıktı. İki ismin 2012- 2014 yıllarında 10 kez görüştüğü tespit edildi. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, a haber ekranlarında detayları anlattı...

Darbeyi yönetenlerle defalarca görüşmüş

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