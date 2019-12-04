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İzmir'de balığın ağzında yetişti! Gören şaştı kaldı

Giriş Tarihi: 04.12.2019, 12:37

Levrek, çipura, palamut, karagöz gibi hem yüzey, hem de dip balıklarının dillerine, boyları 2 milimetre civarındayken yapışan ve yapıştığı dildeki kanı emerek beslenen 'İsopoda' ailesine mensup bazı parazit türleri, internette ya da reel yaşamda ilk defa karşılaşanları şaşırtıyor. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşmet Çağırgan, balıkların dillerinde yuva yapan bu tür parazitlerin görüntülerinin hamam böceğini andırdığını belirterek, "Bu tür parazitlere bizler de balıkçılar da yabancı değil. Hem yüzey, hem de dip balıklarında sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Larva halindeyken yapıştıkları dillere kancalarını geçirirler ve dildeki kanı emerek hayatta kalırlar. Kimisi 3- 4 santimetrelik boya ulaşır. İnsan sağlığı açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmazlar. Zaten balıkçılar, bunlara artık alıştıklarından, hemen bir pense ya bıçak gibi aletle paraziti çıkarırlar ve işlerine devam ederler" dedi.

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