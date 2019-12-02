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İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının son anları kamerada

Giriş Tarihi: 02.12.2019, 17:30

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun (26), son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kadının olayın ardından kaçan Yunus O.'yu yakalamaya çalıştığı da görülüyor. Polis tarafından yakalanan Yunus O., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Ceylan O. ve Yunus O. çifti, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocuklar babada kaldı. Yunus O., dün bir arkadaşıyla yürüyen Ceylan O.'yu kısa süre takip etti. Ardından da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, eşi Ceylan O.'ya sapladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, koca kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralı olan Ceylan O., Gaziemir Nevvar - Salih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Ceylan O. olaydan yaklaşık 2 saat sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaçan Yunus O. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

VATANDAŞLARIN KAÇTIĞI GÖRÜLDÜ
Yunus O.'nun, eşi Ceylan O.'yu takip ettiği ve bıçakladığı anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ceylan O., arkadaşıyla birlikte yokuştan çıkıyor. Yunus O. ise talihsiz kadının peşinden gidiyor. Yunus O., bir süre takip ettiği genç kadını bıçaklıyor. Yine görüntülerde saldırı anında bazı vatandaşlar, sağa sola kaçıyor. Bir kadın ise bıçaklama olayının ardından kaçan Yunus O.'yu yakalamaya çalışıyor, ancak başarılı olamıyor.

Gözaltına alınan Yunus O., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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