 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > İzmir'de Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi

İzmir'de Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi

Giriş Tarihi: 06.01.2020, 11:12

Türkiye Fethi Sekin'i unutmadı. Kahraman şehit polis Fethi Sekin, vefatının 3. yılında İzmir Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene katılan davetlilerden bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanlığın adı Fethi Sekin
Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı
Fethi Sekin'in babası olmaktan gurur duyuyor
İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Ege ve Marmara'da fırtına! Adalara ulaşım durdu
Ege ve Marmara'da fırtına! Adalara ulaşım durdu
Denizli'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı
Denizli'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Kahramanlığın adı Fethi Sekin
Kahramanlığın adı Fethi Sekin
Alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı
Alaşehir'de minibüs şarampole devrildi 2 ölü, 9 yaralı
EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı
EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı
Denizli'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı
Denizli'de kundaklama dehşeti! Midibüs alev alev yandı
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Kahramanlığın adı Fethi Sekin
Kahramanlığın adı Fethi Sekin
EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı
EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!