Türkiye Fethi Sekin'i unutmadı. Kahraman şehit polis Fethi Sekin, vefatının 3. yılında İzmir Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene katılan davetlilerden bazıları ise gözyaşlarını tutamadı. Kahramanlığın adı Fethi Sekin Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı Fethi Sekin'in babası olmaktan gurur duyuyor İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi
İzmir'de Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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