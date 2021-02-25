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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de FETÖ'den 15 şüpheli adliyede

    İzmir'de FETÖ'den 15 şüpheli adliyede

    Giriş Tarihi: 25.02.2021, 15:50

    Son dakika... FETÖ operasyonunda flaş gelişme. İzmir'de, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri, dün düzenlenen operasyonda 28 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i, bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    3 AYDA 652 ASKERE İŞLEM YAPILDI
    Adli soruşturmaya yeterli veri bulunmayıp idari yönden değerlendirilmesi gereken verilerin idari işlemlerde kullanılması amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği bu şekilde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kurumlarda bulunan verilerin bir araya getirilerek eksiksiz olarak değerlendirilmesinin sağlandığı kaydedildi.

    Bu yöntem yoluyla 13 Ekim 2020 ile 19 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 618'i muvazzaf 652 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

    623 ÖRGÜT MENSUBU İHRAÇ EDİLDİ
    İdari yönden değerlendirilme amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin birleştirilmesi suretiyle gönderilen evraklarla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen 2 bin 432 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 623 terör örgütü iltisaklı personelin ihracı sağlandığı ifade edildi.

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