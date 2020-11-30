İzmir'de korkutan HES kodu kuyruğu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-korkutan-hes-kodu-kuyrugu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında çıkardığı genelge ve buna istinaden İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereğince, toplu taşıma araçlarında “Elektronik HES Kodu Kontrolü” uygulamasını 30 Ekim’de başlatmıştı. Toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanların da pandemiyle mücadele kararları kapsamında fotoğraflı İzmirim Kart çıkarması ve HES kodlarını eşleştirmesi gerekiyor. Vatandaşların yeni kart çıkarmak için uzun kuyruk oluşturması da korkutan görüntüler oluşturdu. A Haber'den Gamze Elçi aktardı.