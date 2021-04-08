İzmir’de meydana gelen feci kaza kamerada

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-meydana-gelen-feci-kaza-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki kamyonun, dönüş için hazırlanan ve yavaşlayan TIR'a arkadan çarptığı ve kamyonun ön tarafının enkaza döndüğü görülüyor.