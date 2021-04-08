İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki kamyonun, dönüş için hazırlanan ve yavaşlayan TIR'a arkadan çarptığı ve kamyonun ön tarafının enkaza döndüğü görülüyor.
İzmir’de meydana gelen feci kaza kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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