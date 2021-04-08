  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir’de meydana gelen feci kaza kamerada

    İzmir’de meydana gelen feci kaza kamerada

    Giriş Tarihi: 08.04.2021, 18:51

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki kamyonun, dönüş için hazırlanan ve yavaşlayan TIR'a arkadan çarptığı ve kamyonun ön tarafının enkaza döndüğü görülüyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir’de meydana gelen feci kaza kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Muğla'da gören telefona sarıldı! Uzun bir süre sonra ortaya çıktı
    Muğla'da gören telefona sarıldı! Uzun bir süre sonra ortaya çıktı
    CHP İzmir'i yaşanmaz hale getirdi! Sorunlar yıllardır çözülemedi
    CHP İzmir'i yaşanmaz hale getirdi! Sorunlar yıllardır çözülemedi
    Müge Anlı canlı yayınında uçan tekmeli kavga
    Müge Anlı canlı yayınında uçan tekmeli kavga
    Küçük gelin Fidan görüntüleri neden çekti?
    Küçük gelin Fidan görüntüleri neden çekti?
    Korku evindeki dans görüntülerini çeken gelin Müge Anlı'da konuştu
    Korku evindeki dans görüntülerini çeken gelin Müge Anlı'da konuştu
    Ertesi gün kamerayı izleyince gerçek ortaya çıktı
    Ertesi gün kamerayı izleyince gerçek ortaya çıktı
    D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda kritik açıklamalar
    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda kritik açıklamalar
    Kuşadası'nda otel lobisinde parti yapanlara polis baskını
    Kuşadası'nda otel lobisinde parti yapanlara polis baskını
    Başkan Erdoğan'dan kritik normalleşme açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan kritik normalleşme açıklaması
    Görüntüleri şok etti! Önce gaspa uğradı sonrasında...
    Görüntüleri şok etti! Önce gaspa uğradı sonrasında...
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert 'amiral bildirisi' tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert 'amiral bildirisi' tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan CHP'ye İzmir salvosu: Şu İzmir'in bir haline bakın
    Başkan Erdoğan'dan CHP'ye İzmir salvosu: Şu İzmir'in bir haline bakın