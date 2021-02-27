İzmir’de 2 Şubat günü yaşanan korkunç sel felaketinde büyük hasarlar meydana geldi. Selin vurduğu yerlerden biri de Gaziemir ilçesiydi. Selde hasar gören köprü neredeyse 1 ay geçmesine rağmen halen onarılmadı, hatta bırakın onarılmayı üzerinde bulunan selin getirdiği çöplere dahi dokunulmadı. Gaziemirli vatandaşlar haber vermelerine rağmen yetkililerden ses çıkmamasından şikayetçi, bu kadar zamandır tehlike saçan köprünün halen onarılmaması konusunda belediyeye tepkililer.
İzmir'de selden zarar gören köprü 1 aydır onarılmadı! Vatandaşlar belediyeye tepkili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.