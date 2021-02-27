İzmir'de selden zarar gören köprü 1 aydır onarılmadı! Vatandaşlar belediyeye tepkili

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-selden-zarar-goren-kopru-1-aydir-onarilmadi-vatandaslar-belediyeye-tepkili" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’de 2 Şubat günü yaşanan korkunç sel felaketinde büyük hasarlar meydana geldi. Selin vurduğu yerlerden biri de Gaziemir ilçesiydi. Selde hasar gören köprü neredeyse 1 ay geçmesine rağmen halen onarılmadı, hatta bırakın onarılmayı üzerinde bulunan selin getirdiği çöplere dahi dokunulmadı. Gaziemirli vatandaşlar haber vermelerine rağmen yetkililerden ses çıkmamasından şikayetçi, bu kadar zamandır tehlike saçan köprünün halen onarılmaması konusunda belediyeye tepkililer.