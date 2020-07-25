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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de su kesintisi çileye döndü! Vatandaş isyan etti

    İzmir'de su kesintisi çileye döndü! Vatandaş isyan etti

    Giriş Tarihi: 25.07.2020, 10:48

    Geçtiğimiz günler İzmir Foça'de meydana gelen su sıkıntısı gündemdeki yerini korurken bu sefer de İzmir'in bir başka ilçesinden benzer görüntüler geldi. Dikili'de su kesintisi sorunu yaşayan mahalleli isyan etti. Bölgede yaşayanların belirttiğine göre gün içinde sular 1 saat ya veriliyor ya verilmiyor. Belediye su depoları ile su getirse de bu da yeterli olmuyor. İşte İzmir Dikili'de yaşanan o görüntüler Ahaber ekranlarında...

    Foça ve Aliağa yaz sıcağında susuz kaldı

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