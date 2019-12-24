İzmir'de su kesintisi devam ediyor!

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İzmir’de Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması nedeniyle iki gündür Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçelerine su verilmiyor. Vatandaşlar sokak sokak su dağıtan tankerleri ararken, kimi vatandaşlar da ellerinde şişe, damacana ve kovalarla kuyulara koştu.

İzmir'de Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması sonucu kentin üç büyük ilçesi olan Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçeleri susuz kaldı. Kesintiden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkilendi. Vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tankerlerle dağıtılan suları doldurma yarışına girerken, tankerlerin üzerinde yazan "Su içilmez" yazısı ise dikkat çekti. Tankerleri yakalayamayan kimi vatandaşlar da belli noktalardaki kuyulardan su almaya çalıştı.



Öte yandan susuz kalan cami cemaati, yağmur suyu borusundan gelen suyla abdest almak zorunda kaldı. Susuz kalan İzmirliler, banyo ve yemek yapamadıklarını, suların kesileceğinden haberdar olmadıklarını ve mağdur durumda kaldıklarını belirtti. Susuzluktan nasibini alan vatandaşların bazıları da hayırseverler tarafından getirilen tankerde su kalmayınca hayal kırıklığı yaşadı.