İzmir'de suya zam!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-suya-zam" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere suya yüzde 11,7 zam yaptı. Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 5,57 liraya yükselirken, 14-20 metreküp fiyatı 6,02 liraya yükseldi. 21-üstü metreküp suyun fiyatı ise 12,41 liraya yükseldi.