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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de suya zam!

    İzmir'de suya zam!

    Giriş Tarihi: 11.08.2020, 08:55

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere suya yüzde 11,7 zam yaptı. Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 5,57 liraya yükselirken, 14-20 metreküp fiyatı 6,02 liraya yükseldi. 21-üstü metreküp suyun fiyatı ise 12,41 liraya yükseldi.

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