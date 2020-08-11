İzmir'de suya zam!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere suya yüzde 11,7 zam yaptı. Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 5,57 liraya yükselirken, 14-20 metreküp fiyatı 6,02 liraya yükseldi. 21-üstü metreküp suyun fiyatı ise 12,41 liraya yükseldi.
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