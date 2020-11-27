İzmir'de vakalar neden arttı?

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İzmir'de koronavirüs vakası sayılarındaki tırmanış devam ediyor, kent 3. zirvesini yaşıyor. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de ilaç kullanımının düşük olduğunu açıkladı. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni aldığı Covid-19 tedbirlerine göre; sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Ayrıca AVM'lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerin de kaldırılması kararı alındı. Peki İzmir'de vaka sayıları neden artıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.