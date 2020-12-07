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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de yoğun bakımlar doldu! Vaka sayıları neden artıyor?

    İzmir'de yoğun bakımlar doldu! Vaka sayıları neden artıyor?

    Giriş Tarihi: 07.12.2020, 10:39

    Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsün en çok etkilediği kentlerden biri de şühesiz ki İzmir. İzmir’den son dönemlerde pek iyi haberler gelmiyor. Şehirde vaka sayıları tırmanışa geçmiş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, geçtiğimiz günlerde İzmir'in de içinde bulunduğu bazı illerde yoğun bakım doluluk oranında sorunlar yaşandığını dile getirdi. Peki İzmir’de vaka sayıları neden artıyor?

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