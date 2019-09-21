İzmir'de yol verme kavgası

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Trafikte terörün ekranlara yansıdığı bu görüntüler İzmir Karşıyaka'da meydana geldi. Ahmet İpek ve eşi Tuğba İpek trafikte seyir halindeyken sürekli olarak korna çalarak rahatsızlık yaratan öfkeli bir sürücü ile tartışmaya başladı. Hüseyin Akıncı isimli öfkeli sürücü sonrasında aracından inerek Ahmet İpek'in aracının kapısını açmak için zorladı ve araçta bulunanları darp etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.